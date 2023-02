Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 14 febbraio | Ecco l’Almanacco

Almanacco 14 febbraio 2023. Ecco gli avvenimenti, le notizie, le curiosità del giorno. Oggi, un martedì speciale. Si celebra l’amore. San Valentino da Terni è stato vescovo, martire e santo, che secondo la leggenda nasce a Interamna Nahars nel 176 e muore a Roma il 14 febbraio 273. È considerato il patrono degli innamorati e, in suo onore, il 14 febbraio si celebra la famosa festa degli innamorati.

San Valentino, dopo essersi convertito al Cristianesimo, viene ordinato Vescovo di Terni nel 197. Nel 270 si reca a Roma per predicare il Vangelo e cercare di convertire i pagani e nonostante il tentativo dell’imperatore Claudio II di convincerlo ad abiurare la propria fede, Valentino non solo rifiuta ma tenta di convertire l’imperatore stesso, che decide di non condannarlo a morte ma di affidarlo ad una famiglia nobile.

Santi del 14 febbraio

San Cirillo (Monaco, Apostolo degli Slavi)

San Metodio (Vescovo, Apostolo degli Slavi)

San Valentino (Martire)

Santi Modestino, Fiorentino e Flaviano (Martiri)

San Nostriano di Napoli (Vescovo)

Significato del nome Valentino

Valentino, deriva dal latino Valens legato a sua volta ad un antico nome etrusco. Si ipotizza il significato di “vigoroso, forte, in forma” in associazione al verbo valeo, “valere”.

Proverbio del 14 febbraio

Per San Valentino, primavera sta vicino.

Aforisma del 14 febbraio

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti. (Gesù)

Oggi è:

San Valentino: La festa degli innamorati! Festeggiata in tutto il mondo, ha origini antiche. Si dice che risalga al IV secolo a.C.: i romani veneravano il dio Lupercus con dei riti di fertilità che consistevano nello scegliere donne e uomini che avrebbero dovuto vivere insieme in intimità per un anno. La chiesa pose fine a quest’usanza, introducendo la festa di San Valentino, come santo dell’amore! Perché proprio lui? Beh la tradizione vuole che da lui dipendano alcuni miracoli amorosi: una coppia di innamorati che il vescovo incontrò, mentre stavano litigando, fecero pace quando il santo fece volare intorno a loro decine di coppie di piccioni. Altri innamorati furono esonerati dai divieti dei genitori o da persecuzioni per merito del santo. Da secoli, in tutto il mondo, si festeggia l’amore e la coppia il 14 febbraio, in modo romantico e scambiandosi doni!

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1991 – Al cinema “Il silenzio degli innocenti”: «Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena, stasera. Addio». Si congeda così il sanguinario Dr Lecter dall’investigatrice Starling, nella scena finale de Il silenzio degli innocenti (titolo originale The Silence of the Lambs), uscito per la prima volta nel ’91 negli Stati Uniti d’America.

1903 – Inaugurato a Bari il Teatro Petruzzelli: Nel cuore del Borgo Murattiano di Bari, l’iniziativa illuminata di due cittadini, sostenuta dalle istituzioni comunali, fece sorgere uno dei teatri più grandiosi d’Europa: il Petruzzelli.

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato un prodigioso intuito che ti aiuta a destreggiarti nella vita. Nel lavoro sei straordinariamente abile, efficiente e perseverante: raggiungerai senza dubbio i tuoi obiettivi anche se forse dovrai affrontare qualche momento difficile. La vita affettiva è fortunata, avrai molti amori ma ti legherai definitivamente solo con la maturità.

Celebrità nate in questo giorno:

1961 – Daria Bignardi: Volto noto dell’intrattenimento televisivo, la sua attività editoriale si divide tra il ruolo di giornalista/conduttrice e di scrittrice. Nata a Ferrara.

1972 – Valerio Mastandrea Romano doc, è un popolare attore di teatro, cinema e televisione, lanciato come tanti dalla storica trasmissione Maurizio Costanzo Show.

Scomparsi oggi:

2004 – Marco Pantani: Nato a Cesena (Emilia-Romagna) e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata (soprannome dovuto all’uso della bandana) è stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali in linea del 1995, un Giro d’Italia e un Tour de France nello stesso anno (il 1998, come lui solo Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain).

2015 – Michele Ferrero: Papà di marchi noti a piccoli e grandi golosi, con un patrimonio di oltre quindici miliardi di euro, secondo la celebre rivista “Forbes”, è stato nel 2014 l’uomo più ricco.