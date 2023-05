Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 12 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 12 maggio è una data che vanta una serie di avvenimenti, personaggi e notizie interessanti che hanno segnato la storia e la cultura del nostro paese. Andiamo alla scoperta dei fatti più importanti che hanno contraddistinto questo giorno.

Santi del 12 maggio

Innanzitutto, il 12 maggio si celebra il Santo patrono di Narni, Sant’Ubaldo, una figura molto venerata in Umbria e nel Lazio. Si dice che Sant’Ubaldo abbia compiuto numerosi miracoli durante la sua vita, tra cui la guarigione di una bambina affetta da una malattia incurabile. Oltre a Sant’Ubaldo, in questa giornata si commemorano anche San Pancrazio, martire cristiano di origini romane, e San Domnino, martire in Persia.

Avvenimenti del 12 maggio

Il 12 maggio 1937, il Re d’Inghilterra, Giorgio VI, venne incoronato nell’Abbazia di Westminster a Londra. Questo evento storico fu seguito da milioni di persone in tutto il mondo e rappresentò un momento importante per la monarchia inglese. Inoltre, il 12 maggio del 2008, il terremoto del Sichuan, in Cina, causò la morte di oltre 80.000 persone e provocò ingenti danni materiali.

Notizie curiose

Il 12 maggio 1932, nacque in Francia la cantante e attrice Martine Carol, nota per aver interpretato il ruolo di Lola Montès nel celebre film omonimo del 1955. Inoltre, il 12 maggio del 1820, nacque a Firenze la celebre poetessa italiana Ada Negri, autrice di numerose opere di grande valore letterario.

Celebrità nate il 12 maggio

Tra le celebrità nate il 12 maggio, troviamo il noto cantautore italiano Zucchero, nato nel 1955 a Roncocesi, e l’attrice statunitense Katharine Hepburn, nata nel 1907 a Hartford. Inoltre, il 12 maggio del 1928, nacque a Firenze il regista italiano Tonino Guerra, noto per aver collaborato con i più grandi registi del nostro paese, tra cui Federico Fellini e Michelangelo Antonioni.

Celebrità morte il 12 maggio

Il 12 maggio 1982, morì a New York il celebre attore e regista statunitense Archibald Alexander Leach, meglio conosciuto con il nome d’arte di Cary Grant. Conosciuto per la sua eleganza, il suo fascino e il suo talento, Cary Grant è stato uno degli attori più amati e iconici del cinema mondiale. Il 12 maggio del 1995 morì Mia Martini: Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì.

Accadimenti storici del 12 maggio

Il 12 maggio 1864, durante la Guerra di Secessione americana, ebbe luogo la Battaglia di Spotsylvania, uno scontro tra l’esercito unionista e quello confederato che si concluse con una vittoria degli Stati Confederati d’America.

Aforisma del giorno

Nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone. (Fedro)