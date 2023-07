A Monteforte Cilento si impara l’arte del cucito

L’iniziativa è stata intrapresa dall’Oratorio di San Donato e mira a preservare le antiche tecniche cilentane nell’arte del cucito. La presidente Caterina Giordano ha rilevato che le nuove generazioni non hanno appreso queste pratiche tradizionali. Da qui la volontà di un’operazione di recupero e di insegnamento, che sta suscitando l’interesse di diverse ragazze che si sono recate numerose nella sede dell’associazione in via Tiro Segno per partecipare alla prima lezione.

La struttura del corso: qui i dettagli

Il corso è totalmente gratuito e le iscrizioni sono ancora aperte. Si può partecipare a partire dai 9 anni d’età. L’itinerario di studi tecnici parte dalle basi fino a raggiungere il livello avanzato. “Non ci interessa solo l’apprendimento della tecnica”– ha esordito la presidente dell’oratorio di Monteforte Cilento, Caterina Giordano- “vogliamo che si crei un ambiente di condivisione di bei momenti e di socializzazione, visto che questo è lo scopo primario dell’Oratorio”. Le lezioni dureranno per circa un’ora e trenta due volte la settimana: il mercoledì e il venerdì a partire dalle 17.30. Gli interessati possono recarsi direttamente sul posto o contattare l’Oratorio.

Le docenti

Le insegnati sono Lucy Ingenito e Silvia Guerriero, le quali hanno messo a disposizione a titolo gratuito la propria maestria, appresa dalla proprie nonne e coltivata con anni e anni di lavoro e passione. “Ringrazio le nostre maestre per il tempo che ci dedicano e per la passione che impiegano nell’insegnamento di un’arte che stiamo dimenticando, ma che un tempo era necessaria, perché non era possibile, per molti, acquistare capi già confezionati“, ha chiosato Giordano.