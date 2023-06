“U’ Dolce re Monteforte”. Al via la seconda edizione della gara dolciaria

La Pro Loco di Monteforte Cilento ha bandito la seconda edizione di “U’ dolce re Monteforte”, concorso dolciario che premierà il miglior interprete dall’antica tradizione pasticcera cilentana. Sono ammessi alla gara soltanto i dilettanti, dunque sono esclusi i professionisti e i titolari di attività dolciarie. L’intento degli organizzatori è quello di dare rilievo ai prodotti fatti in casa, proprio come accadeva un tempo.

Per partecipare: i dettagli

Le categorie in cui si potrà concorrere sono due. Una premierà la migliore “Pizza aroce”, nell’altra si potrà concorrere con qualsiasi tipo di dolce. “Con questa scelta abbiamo voluto premiare sia chi vuole rifarsi alla tradizione, sia restare aperti a qualunque proposta”, ha dichiarato il segretario della Pro Loco, Giorgio Voria. Per partecipare basterà contattare l’associazione tramite la relativa pagina FaceBook o di persona. Il costo dell’iscrizione è di 3 euro per partecipare alla categoria “Pizza aroce”, di 5 euro per l’altro ramo della competizione. E’ necessario iscriversi entro il 29 giugno.

La premiazione e i premi

L’evento di premiazione è previsto per il giorno 2 luglio a Monteforte Cilento, presso Piazza Roma. Nel corso della serata la giuria (composta da esperti) assaggerà e valuterà i dolci, secondo i parametri che ritiene opportuni. Il premio consiste nella classica targa, arricchita da un prezioso quadro fatto a mano, il quale ritrae le bellezze paesaggistiche del borgo cilentano.

L’evento

I concorrenti e gli spettatori verranno allietati da musica popolare e potranno degustare panini con spezzatino e vino locale. Al termine della competizione i dolci verranno distribuiti al pubblico, che potrà dunque giudicare da sé la valutazione dei giurati.

“La pizza Aroce”

Sarà la classica torta cilentana la protagonista dell’evento. La versione accettata? Ovviamente, quella tradizionale, quella delle nostre mamme e nonne. Dunque, pan di spagna farcito con crema bianca e nera. La guarnizione rigorosamente con naspro bianco, arricchito di confettini o ciliegine. Per la bagna le opzioni sono due: Strega o Vermut. Questa categoria punta a far rivivere la tradizione e così sarà: non si accettano libere interpretazioni.