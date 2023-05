A Gromola le Domeniche del Baratto: ecco i prossimi appuntamenti

Buona la prima per le domeniche del baratto messe a punto dall’Associazione di Promozione Sociale “Borgo Attivo” di Gromola.

Nella località di Capaccio Paestum l’iniziativa “Teccht’ e Damm” si è conclusa con ben venti oggetti venduti che hanno così trovato vita nuova.

L’iniziativa

“I numeri potrebbero sembrare non altissimi, ma essendo la prima uscita siamo molto soddisfatti” ha affermato il presidente dell’Associazione Borgo Attivo APS, Raffaele Santoro.

Un modo originale e diretto per favorisce anche la socializzazione e per promuovere la cultura del riuso, quello realizzato a Gromola.

Per partecipare alle giornate di “Tecchet e damm” basta essere in possesso di uno o più oggetti di cui ci si vuol disfare e recarsi presso il borgo di Gromola che, per l’occasione, diventa uno spazio per il baratto, il dono o la vendita di oggetti usati.

I prossimi appuntamenti

Le prossime date dell’iniziativa sono previste il 4 giugno, il 2 luglio, il 6 agosto, il 4 settembre, il 1 ottobre, il 5 novembre e il 3 dicembre, un appuntamento al mese in pratica, che inizierà in mattinata, e allieterà le domeniche di quanti vorranno prenderne parte.

“Tecchet’ e Damm”, infatti, non è solo baratto, ma anche convivialità e intrattenimento poiché, durante le giornate, ci si potrà riunire e cimentarsi in canti e spettacoli messi a punto dall’associazione.