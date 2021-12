A Cannalonga: il “Mercatino del riuso-niente di nuovo” | 21- 22 Dicembre

Bella iniziativa messa in campo dal Comune di Cannalonga, guidato dal Sindaco Carmine Laurito. Si svolgerà il 21 e il 22 Dicembre, la prima edizione del “Mercatino del riuso-niente di nuovo”.

L’iniziativa

I cittadini, potranno portare i proprio oggetti non più utilizzati come libri, giocattoli, abiti, accessori, oggetti d’arredamento, per scambiarli o venderli ad altre persone che potranno, poi, farne buon uso.

Al mercatino potranno partecipare anche i cittadini non residenti nel Comune di Cannalonga; con l’avvicinarsi del Natale, ci si lascia trasportare dallo spirito natalizio e sono tanti i comuni Cilentani che, vivono un’atmosfera magica, promuovendo iniziative come in questo caso con i mercatini.

Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti contagio da Covid-19, tutti i visitatori verranno sottoposti al controllo della temperatura e sarà obbligatorio esibire il GREEN PASS.

Il commento

“Una strategia divertente per ridurre la produzione di rifiuti, prolungando l’utilizzo degli oggetti e per recuperare una dimensione sociale come quella dello scambio e della condivisione”– fanno sapere da palazzo di città.