Polla: in autunno partiranno i lavori per realizzare la rotatoria voluta dal sindaco Giuliano

Prosegue il procedimento per ottenere le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori per la costruzione di una rotatoria in un tratto del territorio di Polla che purtroppo ha registrato diversi incidenti stradali, alcuni dei quali di grave entità.

Si tratta della rotatoria proposta diversi anni fa a Anas, dal compianto sindaco Rocco Giuliano, da realizzare lungo la SS19, precisamente nell’intersezione con via Madonna di Loreto. Il progetto ha ottenuto il parere positivo e l’approvazione della variante urbanistica necessaria alla sua realizzazione anche da parte della Provincia di Salerno. Il percorso burocratico sembra essere prossimo alla conclusione e si prevede l’avvio dei lavori per la costruzione dell’infrastruttura a partire dal mese di settembre.

Nuova rotatoria a Polla, l’avvio dell’iter

Nel mese di marzo, Anas ha avviato ufficialmente il procedimento per la realizzazione di questa opera considerata fondamentale per quel tratto di strada caratterizzato da una elevata incidenza di incidenti stradali. Il sindaco Massimo Loviso, dopo la prematura scomparsa di Rocco Giuliano, ha continuato con determinazione l’impegno per la realizzazione di questa opera fino alla fase attuale.

Vincenzo Giuliano, Assessore alla viabilità e alla sicurezza del Comune di Polla, ha sottolineato l’importanza della rotatoria: “La sua realizzazione è essenziale. Quell’incrocio ha registrato troppi incidenti stradali e l’infrastruttura sarà utile anche per incentivare la moderazione della velocità da parte degli utenti della strada che lo percorrono in modo imprudente, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri“.