Casal Velino, due carcasse di cinghiale rinvenute sul litorale in località Foce

Due carcasse di cinghiale in avanzato stato di decomposizione sono state rinvenute nelle scorse ore sul litorale di Casal Velino, in località Foce. Il ritrovamento è avvenuto lungo la battigia, in una zona abitualmente frequentata da residenti e turisti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Casal Velino, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad attivare il servizio veterinario dell’ASL competente per procedere alla rimozione degli animali e agli accertamenti sanitari previsti dal protocollo.

Il caso riporta l’attenzione sulla gestione della fauna selvatica nel territorio e sull’importanza di un monitoraggio costante anche delle aree costiere.