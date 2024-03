Polla: la rotatoria proposta dal compianto sindaco Rocco Giuliano presto si farà

Una rotatoria in un punto della SS19, situata all'incrocio con via Madonna di Loreto a Polla, è diventata tristemente nota per essere il luogo di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali fatali. La proposta di realizzare la rotatoria fu presentata diversi anni fa dal compianto sindaco Rocco Giuliano all'Anas. Recentemente la società ha inviato una serie di documenti al Comune di Polla, l'ultimo dei quali è stato pubblicato sull'albo pretorio comunale. Si tratta di un avviso relativo all'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante la conferenza di servizi.

C'è il via libera

Dopo anni dalla richiesta del sindaco Giuliano, la società ha finalmente avviato il processo che condurrà alla realizzazione di questa opera considerata essenziale per ridurre il numero di incidenti stradali in quella zona. Il sindaco Massimo Loviso ha continuato con determinazione l'istanza iniziata da Rocco Giuliano malgrado la sua prematura scomparsa, portando avanti la preparazione di tutti gli atti necessari per il completamento del progetto.

Vincenzo Giuliano, Assessore alla Viabilità e alla sicurezza del Comune di Polla, ha sottolineato l'importanza della rotatoria: “La sua realizzazione è fondamentale. Quell'incrocio è stato teatro di troppi incidenti stradali e l'opera sarà fondamentale anche per limitare la velocità dei veicoli che spesso vi transitano a velocità eccessive, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada”.