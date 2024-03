Incidente sulla via del Mare, paura per un centauro di Capaccio

Perde il controllo del suo motociclo e finisce fuori strada. Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla Via del Mare. Sfortunato protagonista dell'incidente un centauro di Capaccio che viaggiava tra Agropoli e Castellabate.

L'incidente

Proprio a poche centinaia di metri dell'ingresso di Santa Maria ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza della Gi.Vi. e i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Cesa, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.

Per fortuna le condizioni del centauro non sono gravi. Disagi si segnalano alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.