Una nuova ambulanza per la postazione di Gioi della Misericordia

È stata consegnata agli operatori della postazione di Gioi della Misericordia una nuova ambulanza, dotata di un nuovo “allestimento per la rianimazione”. Il personale in servizio avrà a disposizione più moderni strumenti per poter intervenire su un territorio complesso come quello del Comune di Gioi.

Un investimento importante per potenziare un punto strategico

L’acquisto della nuova ambulanza rappresenta un importante investimento che la Misericordia ha scelto di fare per potenziare un punto di intervento strategico qual è quello del Comune di Gioi. L’ambulanza è dotata di tutte le più moderne attrezzature per la rianimazione e il soccorso avanzato, e consentirà al personale di intervenire in modo ancora più efficace ed efficiente sulle emergenze sanitarie.

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale

La Dirigenza dell’Associazione Misericordia di Gioi è stata in contatto con l’Amministrazione Comunale per definire ulteriori modalità di collaborazione e reciproco supporto anche in vista di miglioramenti alla struttura del SAUT, annunciati dall’Ente.

Un ringraziamento ai volontari e al Governatore Palladino

Il Comune di Gioi ha ringraziato il Governatore Angelo Palladino per il suo «costante impegno, il Vicegovernatore e responsabile del 118 dell’Associazione Montano di Spirito e il consigliere Constantino Ciaravolo, che lavorando quotidianamente con tutti i collaboratori dell’Associazione assicurano un servizio essenziale per il Territorio».

Problemi sulla sanità locale

La nuova ambulanza rappresenta un’importante novità per l’assistenza alla comunità locale ma al contempo non risolve le criticità legate ai servizi offerti in zona considerato il ridimensionamento del Saut che ad oggi dispone di una sola ambulanza e personale limitato. Il rischio dismissione del presidio sta determinando non poche polemiche da parte dei residenti del comprensorio ma anche sul fronte politico.