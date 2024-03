Salerno: La si chiamerà Donna. Alle Paoline presentato il libro di Giovanna Abbagnara

In occasione della Festa della Donna le librerie Paoline a Salerno hanno deciso di ospitare la presentazione del nuovo libro di Giovanna Abbagnara dal titolo “La si chiamerà Donna”, 79 storie di donne che hanno sfidato le difficoltà della vita con la forza della fede e del genio femminile.

L’incontro

Nell’intenso colloquio con Vito Rizzo, giornalista di InfoCilento, l’autrice, direttore della Rivista Punto Famiglia, ha messo in evidenza come la bellezza dell’essere donna alberghi nella cura della propria specificità rifuggendo da un modello maschile che ne comprime la ricchezza.

Storie intense, commoventi, coraggiose, in grado di raccontare un vissuto generativo di bene e di vita. Giovanna Abbagnara lo fa con la sensibilità e l’attenzione del giornalista chiamato ad entrare “in punta di piedi” nella vita dell’altro per fare in modo che quella esperienza possa toccare le corde e il cuore dei lettori e delle lettrici.

Un libro con cui prendersi cura, un modo per festeggiare la donna lontano dagli stereotipi ma attenti a valorizzare e riconoscere la bellezza e la ricchezza che alberga in ognuna: figlia, sposa, madre sempre, anche al di là dell’aspetto biologico. Generatrice di vita e di relazioni d’amore, è proprio per questo che “la si chiamerà Donna”.