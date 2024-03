Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Vallo della Lucania”, tutto pronto per la II edizione

Il mondo della musica classica si prepara ad accogliere uno dei concorsi più prestigiosi del territorio dedicati al clarinetto: il Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Vallo della Lucania”, giunto alla sua seconda edizione. Questo evento artistico, che si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2024, ha l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e stimolare i giovani musicisti ad approfondire lo studio del clarinetto, sia come solisti che come membri di formazioni cameristiche.

L’organizzazione

Organizzato dall’Istituto Musicale “R. Goitre” in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, l’Assessorato alla Cultura e la direzione artistica del Maestro Francesco Garzione, il concorso è aperto a giovani clarinettisti italiani e stranieri di diverse fasce d’età.

L’iniziativa si articola in quattro sezioni, ognuna con requisiti specifici. La sezione “Solisti Junior A” è riservata ai musicisti nati dopo l’1 gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010. I partecipanti a questa sezione dovranno eseguire un programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti, composto esclusivamente da brani originali.

La sezione “Solisti Junior B” è dedicata ai clarinettisti nati dopo l’1 gennaio 2004 e non oltre il 31 dicembre 2007. In questa sezione, i concorrenti dovranno eseguire, nella fase eliminatoria, il Concertino op.26 di C.M. von Weber per clarinetto e orchestra, e lo Studio Primo di G. Donizetti per clarinetto solo. Nella fase finale, dovranno eseguire il Concerto in Sib maggiore di S. Mercadante per clarinetto e orchestra da camera.

La sezione “Solisti Senior” è riservata ai clarinettisti nati dopo il 1 gennaio 1994. Nella fase eliminatoria, i partecipanti dovranno eseguire il Concerto n° 2 in Mib maggiore Op. 74 di Carl Maria von Weber per clarinetto e orchestra (solo I tempo). Nella fase semifinale, dovranno eseguire uno dei seguenti brani: Première Rhapsodie di C. Debussy per clarinetto e pianoforte, Fantasy Pieces op. 73 di R. Schumann per clarinetto e pianoforte, Sonata di F. Poulenc per clarinetto e pianoforte, Sonata op. 167 di C. Saint-Saens per clarinetto e pianoforte, o Sonatina di B. Martinu per clarinetto e pianoforte. Nella fase finale, dovranno eseguire il Quintetto in la maggiore K581 di W. A. Mozart per clarinetto in La e quartetto d’archi.

Un premio speciale dedicato ad Aniello De Vita

Il concorso prevede inoltre il Premio Speciale “Aniello De Vita”, che richiede l’esecuzione di un brano per clarinetto solo intitolato “Metamorfosi su sette temi stellari”, scritto dal Maestro Nicola Hansalik Samale.

Le iscrizioni al concorso devono essere inviate entro il 2 aprile 2024, allegando il modulo d’iscrizione compilato, una fotocopia del documento di identità in corso di validità e una fotocopia del bonifico bancario che attesti il versamento della quota d’iscrizione. I costi di iscrizione variano a seconda della sezione di partecipazione.

Durante le audizioni, i concorrenti avranno la possibilità di avvalersi di un pianista accompagnatore, che potrà essere personale o messo a disposizione dall’organizzazione. Saranno previste prove con il pianista accompagnatore, previa prenotazione presso la segreteria del concorso.