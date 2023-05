Cammarano (M5S): al via l’iter per l’istituzione della rete “Borghi della Campania”, il nuovo progetto di turismo sostenibile

Michele Cammarano, presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale M5S, ha annunciato con grande entusiasmo l’avvio dell’iter della proposta di legge a sua prima firma per la creazione della rete “Borghi della Campania”. Questa iniziativa, che punta a promuovere il turismo nei piccoli centri della regione, è stata finalmente incardinata in terza Commissione Attività produttive.

Il progetto, le idee

Secondo Cammarano, i borghi campani rappresentano una grande risorsa turistica in quanto offrono tutto ciò che il visitatore-tipo cerca: centri storici da visitare, bellezze naturalistiche, enogastronomia locale di eccellenza e luoghi adatti a gite ed escursioni. La proposta di legge prevede quindi la creazione di una rete “Borghi della Campania”, dotata di un proprio marchio distintivo e di brand specifici per ciascuno dei Distretti turistici che saranno appositamente costituiti.

Inoltre, verrà condotta una campagna promozionale da svolgere soprattutto online. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti per rendere i borghi campani più vivibili, attrattivi e sicuri, e di produrre una rigenerazione sociale ed economica delle aree interne.

Un turismo sostenibile e rigenerazione economica della Regione

Cammarano ha sottolineato l’importanza di ampliare l’offerta turistica della regione e di comunicare al grande pubblico internazionale che il patrimonio naturalistico, storico, artistico, culturale ed enogastronomico della Campania non è concentrato esclusivamente nelle aree costiere più celebri.

L’idea di creare una rete di borghi campani rappresenta un’occasione unica per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della regione e per creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per le comunità locali. La proposta di legge incardinata rappresenta un importante passo in avanti per la realizzazione di questo ambizioso progetto.