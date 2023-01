Addio temperature tiepide: in arrivo «l’orso russo» la prima vera ondata di freddo polare

In arrivo, in Italia, «l’orso russo» l’anticilone russo-siberiano che porterà temperature in picchiata e possibile neve anche in pianura e località marine.

Sono solo un ricordo le tiepide giornate, quasi primaverili, che ci hanno accompagnato fino a qualche giorno fa. Le festività natalizie, infatti, sono state caratterizzate da aria tiepida e giornate soleggiate.

Nei prossimi giorni, però, l’Europa centrale prima e poi il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, dovranno fare i conti con un flusso di area gelida di provenienza artica che farà precipitare la colonnina di mercurio.

L’inverno è davvero arrivato, stiamo già assistendo, negli ultimi giorni, ad un brusco calo delle temperature specie in serata, costringendoci a coprire. Ricordiamo, infatti, che tantissimi italiani sono costretti a letto a causa dell’influenza australiana.

Sarà un’ondata di freddo intenso che non si vedeva da 50 anni, siamo in un’epoca di cambiamenti climatici che ci stanno accompagnando in uno scenario sempre più preoccupante anche per gli anni a venire.