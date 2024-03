Pasqua 2024 in provincia di Salerno sole e temperature miti. A Pasquetta nuvolosità in aumento

Le festività di Pasqua 2024 in provincia di Salerno si prospettano all’insegna del bel tempo, con sole, temperature miti e mare calmo. Un’occasione perfetta per godersi le bellezze del territorio e in particolare del Cilento e del Vallo di Diano, immersi nella natura e nei sapori della tradizione.

Venerdì 29 marzo

La giornata di venerdì 29 marzo sarà caratterizzata da cieli sereni su tutta la provincia, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà da debole a moderato da nord-est, mentre il mare sarà mosso

Sabato 30 marzo

Anche sabato 30 marzo il tempo sarà stabile e soleggiato, con temperature in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente. Le massime toccheranno i 23°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 14°C. Il vento sarà debole, con mare poco mosso.

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua

Domenica di Pasqua il clima si conferma mite con temperature massime che sfioreranno i 21°C. Il cielo sarà sereno su tutta la provincia, con un leggero aumento della ventilazione. Il mare sarà mosso o poco mosso.

Lunedì 1 aprile: Pasquetta

Lunedì dell’Angelo il tempo si manterrà stabile e soleggiato per la prima parte della giornata, con la nuvolosità che aumenterà con il trascorrere delle ore. Possibile qualche pioggia debole in serata. Sarà una condizione che si protrarrà anche per il giorno seguente. Temperature massime di 22°C. Mare mosso o molto mosso.