5 aprile: oggi è il Lunedì dell’Angelo

E’ il 95° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 270 giorni.

Santi del giorno

San Vincenzo Ferrer (Sacerdote)

San Geraldo (Abate di Saint-Sauve)

Santa Ferbuta (Martire)

Etimologia

Geraldo, Il nome ha origini germaniche: deriva da Gerald, formato da gaira, lancia e hardhu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di “abile nel maneggiare la lancia”. La variante Geraldo o Giraldo, dal germanico Gairowald, ha come secondo elemento la parola walda che significa “potente”. In questo caso il significato complessivo è “potente con la lancia”. Da questi due originari nomi germanici derivano le numerose varianti italiane, giunte direttamente, attraverso forme latine quali Gherardus o Girardus, o tramite il francese Gerard, Gerald o Giraud.

Proverbio del giorno

Se aprile tuona e piove, porta sempre buone nuove.

Aforisma del giorno

Mi ha fatto piacere vedere in qualche luogo uomini, per devozione, far voto d’ignoranza, come di castità, di povertà, di penitenza. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1998 – Inaugurato il ponte sospeso più lungo del mondo

Sei nato oggi?

Il tuo temperamento tranquillo e riflessivo, l’amore per la natura, i bambini, gli animali e la capacità di apprezzare appieno le piccole gioie della vita, fanno di te una persona felice e realizzata. Nel lavoro sei molto apprezzato anche se non fai nulla per rincorrere il successo. In amore sai scegliere un partner che condivide il tuo stile di vita e col quale stabilisci una forte intesa mentale.

Celebrità nate in questo giorno

1916 – Gregory Peck

1900 – Spencer Tracy

1588 – Thomas Hobbes

1928 – Enzo Cannavale

Scomparsi oggi

1994 – Kurt Cobain

2008 – Charlton Heston