Giornata del ricordo delle vittime della strada. Appello dal Cilento: «questa strage non sia sottovalutata»

Domenica 20 novembre, come ogni anni, ricorre la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, ufficializzata in Italia con la legge 227 del 2017. Annualmente l’AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, organizza delle iniziative per ricordare questo giorno e chi ha perso la vita in incidenti stradali.

Giornata del ricordo delle vittime della strada: l’iniziativa dell’AIFVS

Soprattutto l’AIFVS rivolge a cittadini e alle istituzioni l’invito a riflettere di fronte alla grave pandemia chiamata strage stradale che miete vittime ogni giorno.

Un appello che arriva anche dal Cilento, dalla responsabile AIFVS – Progetti per Deby, Teresa Astone.

“La legge impegna le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale. Tenuto conto di questo impegno e del programma d’azione europeo che indica la sicurezza stradale responsabilità condivisa, pertanto ciascuno è chiamato a fare la propria parte”, osserva.

“Nel considerare che la responsabilità della strage continua non è soltanto degli utenti che non osservano le norme ma è anche delle istituzioni che mantengono in condizioni deficitarie i diversi settori delle prevenzione, il nostro messaggio è rivolto a tutte le istituzioni che hanno responsabilità decisionali“, dice Teresa Astone.

Le richieste rivolte alle istituzioni

La richiesta è affinché gli amministratori locali trasformino il ricordo delle Vittime nell’impegno a dare priorità alla prevenzione e a declinarla nei contesti territoriali, pianificando la forma organizzativa adeguata al raggiungimento dell’obiettivo finale “Vittime Zero” previsto dall’Europa entro il 2050.

Ma non solo: l’invito è anche a dedicare alle Vittime della Strada una via o una piazza che diventi anche un luogo simbolo nelle ricorrenze.

“Siano le istituzioni a rendere onore alle Vittime, tributando un pubblico ricordo che promuova sollecitazioni per porre fine ai comportamenti prepotenti e di trasgressione delle norme, egoistici ed omissivi da qualunque settore provengano. Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce”, dicono dall’associazione. La questione è anche oggetto di una petizione per i diritti delle vittime e per la sicurezza stradale (clicca qui).