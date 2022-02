Cilento e Diano, contagi in calo. Registrato un nuovo decesso

Contagi in calo. La curva decresce, seppur lentamente. In Campania come nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano i dati lo confermano. Nell’ultima settimana in Provincia sono stati segnalati 11mila 500 nuovi casi. Rispetto ai sette giorni precedenti sono 500 i contagiati in meno.

Contagi in calo: i dati in provincia

Se il trend dovesse confermarsi anche nelle prossime settimane, a febbraio si potrebbe rilevare un dimezzamento degli infettati rispetto a gennaio, chiusosi a quota 66mila casi, che da soli coprono quasi la metà di quelli registrati dall’inizio della pandemia.

Tra i grandi centri del comprensorio quelli dove si segnala un ribasso dei casi sono Agropoli, Sapri e Centola.

A Castellabate e Capaccio Paestum la curva cala più lentamente.

Da registrare, purtroppo, il decesso di un 82enne di Sala Consilina all‘ospedale di Agropoli.

Cosa accade nella regione

Secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione i nuovi positivi sono 7mila 955 su 66mila 959 test esaminati. Sabato il tasso di contagio era pari al 12,63 per cento, ieri si è attestato all’11,88 per cento.

Continua a calare il numero dei decessi: 8 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva segnano una crescita (più 1) passando da 77 a 78; in aumento anche i ricoveri ordinari con 1.344 posti letto occupati (più 5) rispetto al dato precedente.