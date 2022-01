Alta velocità: il Cilento unisce le forze

Si è tenuto ieri, 22 gennaio 2022 l’incontro in videoconferenza tra la delegazione del Comitato per l’Alta velocità costituito a Sapri, la delegazione regionale dell’Associazione Nazionale CODICI e il Comitato Cilento per l’Alta velocità costituito a Vallo della Lucania. Hanno partecipato all’incontro Vittorio Napolitano (Presidente del Comitato per l’AV di Sapri), Emanuele Vita (Segretario del Comitato per l’AV di Sapri), Pasquale Abignano (Consigliere Delegato Codici delegazione Cilento), Giuseppe Perillo (Segretario Codici delegazione Cilento) e Egidio Marchetti (Presidente del Comitato per l’AV di Vallo della Lucania).

Questa iniziativa nasce in quanto il 21 dicembre 2021 il progetto di RFI è stato ufficializzato dalla Commissaria straordinaria Fiorani nel corso dell’audizione in Commissione trasporti della Camera dei Deputati. Il 12 gennaio 2022 la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico ha indetto la discussione pubblica sul progetto di fattibilità del 1° lotto dell’AV SA-RC, ossia Battipaglia – Romagnano. Nulla è stato ancora deciso.

RFI ha redatto lo studio di fattibilità, ma adesso la parola passa alle associazioni, ai comitati e ai cittadini che nell’ambito del dibattito pubblico dovranno difendere il Cilento.

Dall’incontro è emersa la volontà comune di fare chiarezza rispetto al disegno di RFI in merito alla nuova linea Alta velocità SA-RC in progetto.

Per questo si è ritenuto di dare seguito alle seguenti iniziative:

• Richiesta di audizione alle Commissioni parlamentari competenti;

• Petizione rivolta ai parlamentari di Camera e Senato (Campania, Calabria e Sicilia);

• Coinvolgimento associazioni ambientaliste nazionali e locali (CODICI Ambiente,

DifesAmbiente -Trasparenza e Legalità-);

• Partecipazione al pubblico dibattito (momento formale in cui vengono sentiti associazioni e

comitati);

• Incontro tra i comitati, i sindaci e tutti i rappresentanti politici territoriali.



L’incontro è fissato, salvo modifiche, per giorno 05.02.2022 ore 10.00 a Sapri (la sede sarà comunicata in seguito).