Sapri si affida ad un supporto esterno per svolgere funzioni finanziarie al comune

SAPRI. Il Comune, retto dal Sindaco Antonio Gentile, ha deciso di rafforzare il Servizio Finanziario, presso la casa comunale, mediante un servizio di supporto specialistico.

Gli obiettivi

Nello specifico, l’amministrazione comunale, ha scelto di individuare un supporto, in termini di affiancamento, all’attuale organico del Servizio Finanziario; garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e contabili, tenendo conto che ora è retto dalla Responsabile, ormai prossima alla pensione; rilevando anche delle difficoltà nella gestione degli adempimenti e scadenze, nonostante l’intenso e costante impegno, ben oltre l’orario consentito.

Le attività d’Ufficio, dovranno essere supportate, mediante l’affidamento di un servizio di “Service”; in grado di fornire l’elaborazione dei conti, delle spese, degli adempimenti contabili connessi alla contabilità finanziaria.

In particolare, l’Ente, punta ad un supporto esterno, specializzato nel servizio “service”; consentire il raggiungimento di obiettivi come: pianificazione delle attività possibili in termini di competenza e di cassa; cura delle relazioni con soggetti istituzionali, assicurare piena attuazione del percorso di adeguamento delle proprie procedure contabili; la corretta programmazione della spesa corrente e di quella in conto capitale , verifica dei pagamenti.

L’affiancamento avrà la durata di un anno, salvo rinnovo, per un importo complessivo pari a € 40.000,00.

Il commento

“I numerosi adempimenti ai quali deve far fronte l’area economica- finanziaria stanno, ormai da tempo, determinando una situazione sempre più complicata da gestire, considerando anche una mancanza nel personale, in seguito ai pensionamenti che si sono verificati negli ultimi anni;

pensiamo sia necessario rivolgerci ad un’unità esterna; garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività, anche nei tempi più brevi possibili”- fanno sapere da palazzo di città.