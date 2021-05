Capaccio, da oggi attiva la ztl in località Torre di Mare

CAPACCIO PAESTUM. Zona a traffico limitato nel periodo estivo e già a partire da maggio in località Torre di Mare. Un provvedimento che ritorna come ogni anno ma quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di anticiparlo già nei giorni di sabato e nei festivi del mese maggio ,in considerazione anche dell’aumento dei turisti, in particolar modo nelle località marittime.

“Questa affluenza – spiegano da palazzo di città – costituisce un pericolo per la libera circolazione pedonale e veicolare“.

Per questo, già a partire da oggi e per tutti i sabato e i festivi di maggio, dalle ore 11 alle 23, è istituita sulla tratta di via Nettuno dall’intersezione con via Posidonia fino ai civici 56/58, la zona a traffica limitato.