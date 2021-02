Senza piogge cala il livello dei fiumi: 70 centimetri in meno per il Sele

In assenza di precipitazioni da una settimana, ni principali fiumi della Campania registrano livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa in 27 delle 29 stazioni di riferimento. Ma per la quinta settimana consecutiva i dati idrometrici di giornata di tutti i maggiori fiumi della regione sono superiori alla media del quadriennio 2017-2020 in 7 degli 8 principali idrometri per i quali è disposto il confronto con i dati degli anni scorsi. In lieve calo anche i volumi degli invasi del Cilento.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania).

Il fiume Sele decresce rispetto alla scorsa settimana, con in evidenza i 70 centimetri in meno di Serre Persano. Il Sele presenta tutte le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha sfiorato i 30 centimetri sopra la media del periodo. Calano anche l’Alento (-12 ad Omignano e -23 a Casal Velino), il Calore (-11) e il Tanagro (-23 a Sala Consilina, -48 a Sicignano degli Alburni).

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento scende a 24,6 milioni di metri cubi e contiene il 99% della sua capacità, in calo sulla settimana precedente di 195.982 metri cubi e con un volume superiore di oltre il 69,7% rispetto ad un anno fa