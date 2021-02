Su Raiplay il film girato nel Cilento “Alessandra – Un grande amore e niente più”

“Anche in un momento difficile per tutti noi, possono capitare soddisfazioni che ti rendono felice , meglio ancora se professionali , frutto in un intenso lavoro fatto con amore”.

Così il regista Pasquale Falcone annuncia sui social la programmazione del suo film “Alessandra – un grande amore e niente più”, sulla piattaforma Raiplay.

“E’ una commedia romantica che strizza l’occhio al musical – dice – non a caso Rai Play ha deciso di programmarlo e lanciarlo in occasione della festa degli innamorati”.

Dal 14 febbraio infatti sarà possibile vedere il film girato tra Cilento, Costa D’Amalfi e Cava de’ Tirreni.

Tra gli attori Sergio Muniz, Sara Zanier, Eleonora Facchini, Giacomo Rizzo e Rosaria De Cicco che hanno soggiornato per le riprese cilentane ad Ascea, rimanendo affascinati dalle bellezze nostrane.

Special guest i maestri pizzaioli Gino Sorbillo, Salvatore Lionello, Vincenzo Capuano, i food blogger Vincenzo Falcone, Gian Andrea Squadrilli, Egidio Cerrone alias Puok&Med, e Marco Infante che interpretano se stessi in una scena del film.

Hairstylist del cast la casalvelinese Emanuela Zagaria che ha firmato i look dei protagonisti. Non è per lei una prima volta, la sua bravura, difatti, l’ha portata a collaborazioni importanti: come quelle al Giffoni Film Festival dove negli anni ha curato le acconciature di tanti artisti tra cui Anna Valle, Nunzia Schiano, Diana del Bufalo, Matilda De Angelis, Sarah Felberbaum, e quella nel film “Mai per Sempre” del regista Fabio Massa con Cristina Donadio, Gianni Parisi e tanti altri.