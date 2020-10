Sant’Angelo a Fasanella: uomo colpito da cinghiale finisce in ospedale

Si trovava in un’area rurale quando si è imbattuto in un cinghiale che lo ha colpito facendolo cadere a terra per poi fuggire via. Sfortunato protagonista dell’episodio un allevatore di Sant’Angelo a Fasanalle. Il malcapitato si trovava in un’area rurale del paese quando si è imbattuto nell’animale. Per fortuna l’ungulato, forse spaventato dalla presenza dell’uomo, si è subito allontanato e rifugiato tra la vegetazione. L’allevatore ha riportato graffi ed escoriazioni ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma tanta è stata la paura per l’accaduto. Purtroppo i cinghiali continuano a rappresentare un problema nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Albuni. Notevoli sono i danni che provocano all’agricoltura, ma sempre più gli ungulati stanno diventando un pericolo anche per l’uomo.

In settimana un automobilista di Teggiano è andato a schiantarsi contro un cinghiale lungo una strada periferica. La sua vettura, nella parte anteriore, ha riportato ingenti danni.