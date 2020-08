Send an email

Scontro sulla Via del Mare, ferito centauro

Un incidente si è registrato nel primo pomeriggio di oggi sulla Via del Mare, tra i comuni di Perdifumo e Castellabate. Il sinistro è avvenuto a ridosso della località San Pietro e ha visto protagonisti un automobilista ed un motociclista. Uno dei due mezzi, stando alle prime ricostruzioni, usciva da una traversa e si è scontrato con l’altro.

Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo della moto finito a terra rovinosamente; sul posto è intervenuta l’ambulanza del Saut di Santa Maria di Castellabate che ha prestato le prime cure al malcapitato per poi provvedere al trasferimento in ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro anche i carabinieri. Disagi si sono registrati alla circolazione rallentata in entrambi i sensi di marcia