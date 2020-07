Stella Cilento: nasce un albo comunale degli avvocati

Il comune di Stella Cilento, retto dal sindaco Francesco Massanova, ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia. Questo sarà in dotazione all’Ente per eventuali cause di rappresentanza in giudizio e per ogni controversia.

L’iniziativa è finalizzata a criteri di massima professionalità e trasparenza.

Elenco avvocati: l’avviso

Gli avvocati che sono interessati a candidarsi dovranno presentare la domanda entro fine mese. Necessario inviare richiesta di iscrizione su carta intestata, data di iscrizione all’albo, settore specifico di interesse per il quale si propone la candidatura.

E ancora: non essere incorsi in sanzioni da parte del Consiglio dell’ordine, non aver riportato condanne penali, aver rispettato i principi deontologici, avere una struttura organizzativa idonea allo svolgimento degli incarichi, essere in regola con gli obblighi previsti dalla leggere forense. L’avvocato dovrà inviare anche il proprio curriculum.

L’elenco sarà aggiornato ogni due anni