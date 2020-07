“Gusto Italia in tour”. Da giovedì a tutto Cilento, si parte da Marina di Camerota

Dopo il successo ottenuto in Costa d’Amalfi, a Minori, per “Gusto Italia in tour” è tempo di sbarcare nel Cilento. Sei regioni, che uniscono tutto il Centro Sud, ed una selezione attenta dei migliori prodotti tipici e a denominazione, congiuntamente ad artigianato artistico locale.

Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno tutte le tappe dell’iniziativa firmata dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, patrocinata dai comuni ospitanti.

Un vero e proprio villaggio del gusto, nato per celebrare il Made in Italy tra food ed artigianato, in programma tra il Porto turistico ed il lungomare di Marina di Camerota da giovedì 23 a domenica 26 luglio.

“In un momento storico in cui le nostre località più belle contano soprattutto di turismo di prossimità, con una bassa percentuale di stranieri, è ancora più importante ragionare sul valore di consumare italiano. Abbiamo non solo un’altissima concentrazione di bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, ma anche biodiversità e prodotti di eccellenza senza eguali. Però non è sempre facile andare incontro alle aziende, il nostro villaggio del gusto dev’essere vissuto come un’opportunità di una spesa diversa e più consapevole che ci aiuta a sostenere il Made in Italy”, spiega Giuseppe Lupo di Italia Eventi.

Dalla pasta artigianale ai peperoni cruschi lucani, passando per alici, sott’oli, nocciole, taralli pugliesi, planando sulle creme a base di bava di lumaca e miele.

Sempre preziosi i momenti dedicati ai laboratori tutte le sere a partire dalle ore 19:30, assieme alla Condotta Slow Food di Camerota e Golfo di Policastro, si parlerà del “maracuoccio di Lentiscosa”. Un antico legume che è elemento fondante di un piatto della traduzione: la maracucciata.

Sarà occasione per vederne la preparazione e poterla assaggiare.

Sabato e domenica, alle ore 20:30, si potrà assistere alla preparazione del formaggio di capra e della pasta fresca di semola a cura de “Il nido della luna”.

Gusto Italia in tour sbarcherà sul Lungomare di Sapri dal 30 luglio al 2 agosto, a Santa Maria di Castellabate dal 20 al 23 agosto e al Porto di Acciaroli dal 27 al 30 agosto.

