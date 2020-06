Felitto: domani al via il campo estivo per bambini

Mercoledì 1 luglio 2020 inizia il campo estivo per i bambini, dai 0 ai 10 anni. Il progetto è rivolto non solo ai bambini residenti a Felitto ma, anche, a coloro i quali hanno radici felittesi, ancorate saldamente, attraverso i loro nonni.

“È importante, che chi è andato via, per lavoro, per piacere o per altri motivi, sappia che questa comunità è sempre pronta ad accoglierli e farli sentire a casa”, sottolineano dal Comune.

“Ora più che mai abbiamo il bisogno di sentirci una famiglia.

Sinergia, cooperazione, curiosità, apprendimento, divertimento, spensieratezza saranno alla base di questi incontri che si svolgeranno all’aperto presso l’oasi di Remolino e in alcune aziende del paese.

I bambino impareranno, tra le varie cose, il grande lavoro delle Api, la lavorazione dell’olio, della ricotta e tanto altro”, fanno sapere da palazzo di città.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale insieme al Forum dei Giovani di Felitto e all’associazione Perla.