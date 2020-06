Si è svolto nel pomeriggio di oggi il Consiglio Direttivo della LND. Solo una retrocessione nei tornei di Eccellenza, dove l’ultima della classe scivola in Promozione. Blocco totale, invece, per i campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria, che non vedranno squadre retrocesse.

La nota della Lnd sulla questione retrocessioni

Per quanto attiene la conclusione dei campionati organizzati dai Comitati Regionali, il Consiglio Direttivo si è espresso per un blocco delle retrocessioni. In relazione ai campionati dalla Promozione sino alla Seconda Categoria, in tutte quelle realtà territoriali che presenteranno situazioni di vacanza di organico e, comunque, in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere. Dette decisioni, lasciate all’autonomia dei singoli comitati regionali, dovranno poi essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio Federale della FIGC.

Eccellenza una sola retrocessa

In Eccellenza preso atto di quanto deciso in occasione dell’ultimo Consiglio Federale, si darà luogo a una sola retrocessione per ciascun girone. Il Consiglio Direttivo ha infine delegato il Presidente della LND e i responsabili dei Dipartimenti e della Divisione C5 di provvedere all’individuazione dei criteri e alla compilazione delle classifiche relative ai campionati 2019/2020. Nel rispetto delle indicazioni fornite all’uopo dal Consiglio Federale.

La situazione nel calcio a 5

Per quanto attiene il calcio a 5, la Divisione avanzerà una proposta relativa alla limitazione delle squadre da retrocedere per i campionati nazionali conforme alla previsione dell’articolo 49 delle NOIF. Così limitando ad 1 retrocessione per ogni campionato. Anche tale richiesta dovrà essere vagliata nella prossima riunione del Consiglio Federale.

Per la Gelbison lavori allo stadio Morra

La Gelbison, che ieri ha annunciato il tecnico Ferazzoli, ha reso noto che verrano effettuati lavori di manutenzioni allo stadio “Morra”.

Dopo la presentazione delle nuove maglie e l’arrivo del neo Mister, Giuseppe Ferazzoli, la società Rossoblu presenta i lavori avviati allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sul manto erboso. La società non tralascia nulla al caso. Si sta preparando al meglio alla nuova stagione calcistica e un terreno di gioco completamente rifatto potrà esaltare ancora di più la qualità dei giocatori in campo. In questi giorni è in corso il rifacimento del manto erboso. I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata. Si stanno eseguendo interventi di sistemazione e maquillage per fare sì che la nuova rosa Rossoblu e le squadre ospiti che arriveranno possano giocare su un manto tirato a lucido.