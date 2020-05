Dramma ad Eboli, giovane trovato impiccato

Send an email

Follow on Twitter

Ancora una tragica morte nel comprensorio salernitano. Ad Eboli, nella periferia, è stato ritrovato un giovane morto impiccato. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, allertati e prontamente intervenuti sul posto.

Stando alle prime notizie non sarebbe stato trovato nessun supporto nelle vicinanze del corpo privo di vita. La vittima è di origini straniere, sembra ancora minorenne. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Al momento non si esclude nessuna pista.