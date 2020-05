Agropoli, ok alla rotatoria sulla Via del Mare

AGROPOLI. Una rotatoria in località Marrota, nei pressi dell’incrocio tra via Pio X e la Via del Mare. Un progetto in cantiere da tempo, il cui iter ha ha avuto un’accelerazione lo scorso anno. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità della zona, considerato anche il numero di incidenti che si registra nella zona.

Rotatoria sulla via del Mare per migliorare la viabilità

“Tale rotatoria consente di facilitare l’inserimento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro città, attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato a elevato grado di pericolosità, per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni delle carreggiate e la promiscua direttiva di traffico in ingresso /uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto, anche dai mezzi pesanti diretti verso l’area portuale e il centro cittadino”, fanno sapere da palazzo di città.

Il progetto

L’ufficio tecnico comunale ha previsto una spesa per i lavori di 184mila euro, di cui quasi 146 per i lavori. I lavori verranno finanziati mediante un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.