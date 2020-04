Come fare la pizza cilentana nel ruoto

Una delle cose più buone del mondo è la pizza ed è l’alimento più mangiato al mondo. Lo dimostra anche il fatto che, in periodi come questi che stiamo vivendo – di quarantena in casa – tutti la preparano nel proprio forno in cucina. La ricetta che proponiamo non vuole essere assoluta ma sicuramente il risultato è più che garantito. La trovate anche nella guida che racconta il Cilento scaricabile su www.postcardfrom.it in modo tale da lasciarvi conquistare dalla nostra splendida terra.

Ingredienti

1 kg di farina 0 (W 300)

650 ml d’acqua tiepida

10 g di sale fino

3 g di lievito di birra fresco

3 cucchiai di olio extravergine di oliva + quello per i condimenti

800 g di pomodoro pelato San Marzano Dop

1 spicchio d’aglio senza anima

100 g di Cacioricotta di capra del Cilento grattugiato

Procedimento

Sciogliamo il lievito nell’acqua ed aggiungiamo la farina. Giriamo con un mestolo. Aggiungiamo olio evo e sale. Impastiamo per 10 minuti. Se l’impasto dovesse risultare morbido aggiungete man mano un po’ di farina. Facciamo riposare l’impasto in massa per un paio d’ore e poi posiamolo nel frigorifero per tutta la notte. La mattina seguente cacciamo l’impasto dal frigorifero e dopo un’ora circa facciamo i panetti. Facciamo lievitare per un paio d’ore. Stendiamo i panetti nei ruoti precedentemente oleati e facciamo lievitare per due ore circa. Nel frattempo facciamo cuocere con uno spicchio d’aglio il pomodoro. A lievitazione ultimata condiamo con il pomodoro e informiamo a forno preriscaldato a 240° ( o comunque la temperatura massima) per circa 15/20 minuti. All’uscita aggiungiamo il cacioricotta di capra grattugiato. In abbinamento un bicchiere di birra artigianale bionda non filtrata Fravort

L’impasto così descritto è per circa 3 ruoti di media grandezza