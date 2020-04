Agropoli: negativo tampone su infermiera. 15 casi di contagi in città

E’ negativo il secondo tampone eseguito sull’infermiera di Agropoli in servizio presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Una buona notizia sia per le città che per l’ambiente in cui la donna lavora. Purtroppo oggi il numero dei contagi è salto a 15. A risultare positiva al tampone una 48enne attiva nel mondo del volontariato.

Il Comune sta individuando i contatti avuti dalla donna per evitare una ulteriore diffusione del contagio.

In città, purtroppo, si segnalano anche due decessi; tra i contagiati una donna è già guarita, il compagno , invece, attende l’esito di un ulteriore tampone.