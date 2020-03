Come state passando la quarantena? Inviate i vostri messaggi

E’ trascorso un mese dal primo caso di coronavirus in Italia. Tre settimane dal primo decreto Presidente del Consiglio dei Ministri che ci obbliga a restare in casa, salvo ragioni di necessità. La nostra vita è inevitabilmente cambiata a causa dell’emergenza coronavirus.

C’è gli approfitta di questi giorni per leggere, studiare, ascoltare musica, cucinare, guardare vecchi film, dipingere. Ciascuno di noi sta passando questi giorni di forzata reclusione a casa per il coronavirus come meglio può. C’è chi è da solo, chi è con la propria famiglia e chi con i propri coinquilini. Chi non vedeva l’ora di avere una scusa per prendersi del tempo per sé, chi si ingegna in ogni modo per tenersi in contatto con il mondo esterno tra Facebook e WhatsApp e chi, invece, si sente particolarmente solo.

Il muro di InfoCilento.it

A tutti chiediamo di inviarci un messaggio al “muro” di InfoCilento.it. Potete scriverci liberamente utilizzando il modulo sottostante, o inviarci una foto o un video tramite Whatsapp al numero 3293779264 per descrivere la vostra quarantena e condividere con tutti le “strategie di sopravvivenza”… alla noia e alla solitudine. Raccontateci come state trascorrendo queste giornate. Teniamoci compagnia!