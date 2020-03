Coronavirus, Regione acquista kit rapidi per lo screening

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa. L'”Antibody Determination Kit” è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage.

Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull’eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell’emergenza.

Nei giorni scorsi anche Marcello Ametrano, medico e amministratore di Vallo della Lucania, aveva sollecitato l’acquisto di questi kit affinché fossero distribuiti negli ospedali.