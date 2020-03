Coronavirus, ad Ascea chiesti maggiori controlli

ASCEA. Una nota al sindaco per chiedere ulteriori provvedimenti in questo periodo di emergenza coronavirus. E’ l’iniziativa di Mariateresa Di Martino, farmacista operante sul territorio e consigliere comunale di Ascea. “Il momento che attraversiamo – scrive in una nota indirizzata al primo cittadino Pietro D’Angiolillo – richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno di preservare la vita umana e quindi debellare il virus”.

Di qui le richieste: innanzitutto di informare maggiormente la cittadinanza sul numero di controlli effettuati sulle persone rientrate dalla zona rossa; di giustificare i motivi per cui non sono state avviate azioni di controllo alla stazione lo scorso 8 marzo come avvenuto in altri centri; di riportare i dati ufficiali circa le persone in quarantena; di controllare i cittadini in arrivo ad Ascea consultando l’elenco delle seconde case; di monitorare l’area a ridosso del campo sportivo dove da alcuni giorni sono presenti diversi camper.

Le proposte del consigliere Di Martino sono finalizzate a garantire maggior trasparenza verso i cittadini ma soprattutto maggior sicurezza. Infine l’invito a presenziare Corso Elea e Via Oberdan affinché si identifichino i “nuovi clienti” che in questi giorni si vedono nelle attività commerciali e un’opera di disinfestazione del territorio.