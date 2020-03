Coronavirus, in Campania i casi salgono a 115

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che nel pomeriggio odierno sono stati esaminati 57 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 115.

Continua a crescere il numero di contagiati. In Cilento sono 4: l’ucraina residente a Montano Antilia e 3 persone di Agropoli.

L’incremento dei malati in Italia sono passati da 5.061 a 6.387 (+1.326). Meno marcato l’aumento delle persone guarite, diventate in totale 622, con un incremento di 33 unità (+5,6%)