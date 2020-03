Coronavirus: in Campania 63 casi, 10 nel salernitano

Sono 10 i casi di coronavirus in Provincia di Salerno, 63 in Campania. Questi i dati in attesa dei tamponi che verranno eseguiti oggi. Gli ultimi contagi si registrano a San Valentino Torio (4 persone dello stesso nucleo familiare) e ad Eboli.

Qui una donna di Pompei è risultata positiva al tampone. Precedentemente era stata ricoverata per un intervento al Campolongo Hospital, poi il trasferimento al presidio ospedaliero ebolitano.

I sanitari entrati in contatto con lei sono in quarantena. In Cilento i contagi restano 3, tutte donne. Una di Montano Antilia e le due di Agropoli. Proprio ad Agropoli si attende per il primo pomeriggio l’esito su altri dieci tamponi.