Lavori in corso sulla SP 13b nel comune di Trentinara

Proseguono a Trentinara gli “Interventi atti a riparare temporaneamente le situazioni di degrado della pavimentazione stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per il transito veicolare su tratti saltuari compresi dalla Km.ca 8+000 circa alla Km.ca 12+735 circa SP 13/b.

“Sono in corso i lavori di messa in sicurezza – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – in vari tratti della SP 13b nel comune di Trentinara. Domani finiscono l’asfalto. Compatibilmente alle condizioni meteorologiche i lavori termineranno presumibilmente entro metà marzo”.

“Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”, conclude il presidente della Provincia.