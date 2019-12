Maltempo in Cilento, frane e allagamenti

Primi disagi causati dal maltempo. Le forti piogge che stanno cadendo in queste ore sul comprensorio cilentano hanno determinato la chiusura della SS18, tra i comuni di Prignano Cilento e Torchiara. La strada è stata interrotta a causa del crollo di una porzione di muro che si è abbattuto sulla carreggiata.

Pertanto chi da Prignano Cilento deve raggiungere il comune confinante è costretto a transitare nel centro storico di Prignano, o tramite la frazione Melito. Medesimo percorso dovranno fare coloro che da Torchiara o dalla Cilentana utilizzano lo svincolo Prignano Cilento per raggiungere centro cilentano, Ogliastro Cilento, o gli altri comuni limitrofi. La frana sulla SS18 compromette soprattutto il traffico dei mezzi pesanti.

Non si conoscono, al momento, i tempi necessari al ripristino dell’arteria. Problemi anche in altre località: strada allagata tra Vallo Scalo e Velina. A Sapri annullati gli eventi natalizi in programma per oggi presso la casa del Buon Pastore. S Vibonati il Comune ha invitato ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Nuova frana anche ad Agropoli, sulla strada che conduce a Trentova.

Una porzione di strada è crollata tra Gioi e Casino Lebano, in località Pantane.

I metereologi avevano previsto il maltempo nella giornata di oggi, infatti era stato emesso un allerta meteo per piogge, venti, e mareggiate. Tra i possibili problemi segnalati, proprio il rischio idrogeologico che avrebbe potuto determinare frane o smottamenti.