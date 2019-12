Maltempo, allagamenti a Palinuro e Villammare

Danni da maltempo a Palinuro. Allagamenti in particolare nella zona tra il Bivio di Centola e Isca delle Donne. A causarli l’esondazione del Lambro determinata dalle forti piogge. Alcuni locali, interrati e non di attività commerciali, sono stati invasi dall’acqua. Problemi anche ad un agriturismo.

Notevoli i danni e sul caso monta la polemica. Già nei mesi scorsi, infatti, era stato lanciato l’appello ad eseguire la pulizia del corso d’acqua invaso dalla vegetazione che non consentiva all’acqua di defluire adeguatamente. Gli interventi non sono stati eseguiti e con le abbondanti piogge si sono registrati i primi danni. In azione gli uomini del gruppo Lucano della Protezione Civile di Centola.



Problemi anche a Villammare, in località Le Piane. Anche qui le piogge e l’esondazione dei corsi d’acqua sta provocando disagi. Il Comune già nel pomeriggio aveva invitato alla massima attenzione.