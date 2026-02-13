Weekend al cinema tra Salerno e provincia: i film da non perdere

Il fine settimana a Salerno e dintorni si preannuncia ricco di emozioni per gli amanti del grande schermo. Dalle grandi produzioni internazionali alle commedie italiane più attese, l’offerta nelle sale è estremamente variegata. Ecco una guida completa ai cinema e alle proiezioni in programma per aiutarvi a scegliere la vostra prossima visione.

Salerno città: tra kolossal e grandi autori

Nel cuore di Salerno, le sale offrono una programmazione che spazia dal dramma storico all’animazione per famiglie. Al The Space Cinema Salerno, la scelta è vastissima. Gli amanti del classico potranno godersi il nuovo adattamento di Cime tempestose (Sala 1: 17.50, 21.00; Sala 2: 22.50) o il toccante Hamnet – Nel nome del figlio (Sala 2: 14.30; Sala 9: 15.50), che esplora il dolore privato di Shakespeare. Per chi cerca adrenalina, Crime 101 – La strada del crimine (Sala 1: 14.30; Sala 7: 21.40) promette forti tensioni, mentre i più piccoli potranno divertirsi con Goat: sogna in grande (Sala 2: 17.30; Sala 8: 14.35). Non mancano le risate con il giallo-commedia Agata Christian – Delitto sulle nevi con Christian De Sica (Sala 4: 23.30; Sala 6: 14.25) e il ritorno di Checco Zalone in Buen Camino (Sala 9: 14.30).

Nelle altre sale cittadine:

Fatima : proiezione di About Luis alle 19.30 e 22.00.

: proiezione di alle 19.30 e 22.00. San Demetrio: in programma La Grazia con spettacoli alle 16.30, 19.15 e 22.00.

Spettacoli in provincia: da Cava de’ Tirreni a Battipaglia

Anche fuori dal capoluogo la programmazione è vibrante. A Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra propone Le cose non dette alle 17.00 e Cime tempestose alle 19.00 e 21.30. Spostandosi a Pontecagnano Faiano, il CineMaximall offre un’ampia selezione, tra cui spiccano Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese (Sala 3: 16.20) e ancora l’acclamato Hamnet (Sala 2: 16.30, 18.30, 20.40).

Ecco alcuni degli altri appuntamenti in provincia: