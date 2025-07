Vallo, Molinaro: “Abbiamo i numeri per approvare il bilancio in serenità”

È stato convocato per venerdì 18 luglio il Consiglio comunale in cui l’amministrazione di Vallo della Lucania porterà in approvazione il Rendiconto di Gestione per l’anno 2024. Una seduta attesa e cruciale, al centro di un acceso confronto politico che da settimane anima il dibattito cittadino.

Le tensioni sono esplose a seguito del ritardo accumulato nella presentazione del rendiconto, la cui approvazione era attesa nei mesi scorsi. Le due forze di opposizione, Alta Voce e SiAmo Vallo, hanno sollecitato la maggioranza a procedere con l’adempimento, fino a rivolgersi formalmente al Prefetto di Salerno chiedendo l’intervento dell’autorità prefettizia.

La situazione

La situazione, secondo le voci di opposizione, si sarebbe ulteriormente aggravata quando l’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune ha espresso un parere fortemente negativo sulla relazione relativa al rendiconto. Secondo il documento, emergerebbero “violazioni gravi” nei documenti contabili, tali da mettere a rischio l’equilibrio finanziario dell’amministrazione.

L’assessore Molinaro

In risposta, l’assessore comunale Iolanda Molinaro ha confermato l’invio di controdeduzioni e chiarimenti all’Organo di revisione, sottolineando come l’amministrazione resti fiduciosa in un possibile riesame del parere: “Ci auguriamo che leggendo con attenzione le nostre deduzioni, il Revisore possa rivedere la propria posizione e partecipare alla prossima seduta consiliare”.

Molinaro ha inoltre respinto le ipotesi di scioglimento dell’assise, assicurando che la maggioranza dispone dei numeri necessari per l’approvazione del bilancio: “Molti cittadini sono preoccupati, ma il Consiglio non sarà sciolto. Procederemo con serenità. Anche l’opposizione, ne sono certa, vorrà agire con senso di responsabilità nei confronti della comunità”.

“Siamo pronti a farci valutare. Se qualcuno vorrà portare il bilancio in Corte dei Conti noi valuteremo ogni scenario come quello della Procura”, conclude.