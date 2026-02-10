Vallo della Lucania, Confesercenti sollecita il Comune: “Interventi immediati per salvare il commercio”

Sul tavolo, una serie di interventi ritenuti prioritari per alleviare il peso economico sulle attività come la riduzione delle imposte comunali

Chiara Esposito
Vallo della Lucania

Il futuro del commercio cittadino torna a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico. A Vallo della Lucania, la Confesercenti territoriale Commercianti & Artigiani ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco Antonio Sansone e all’amministrazione comunale con una richiesta formale di intervento urgente. La lettera raccoglie le istanze di numerosi operatori economici locali e sollecita l’apertura di un confronto istituzionale immediato.

Le richieste

L’associazione chiede la convocazione di un incontro e l’istituzione di un tavolo tecnico dedicato a individuare misure concrete per sostenere un settore che, secondo i commercianti, necessita di risposte rapide. Sul tavolo, una serie di interventi ritenuti prioritari per alleviare il peso economico sulle attività come la riduzione delle imposte comunali, in particolare TARI e Canone Unico Patrimoniale, che comprendono anche gli oneri per suolo pubblico e pubblicità; la concessione gratuita di dehors coperti per ristoranti, bar e attività ricettive, ove possibile, la rimodulazione e ampliamento delle aree di carico e scarico, considerate insufficienti rispetto alle esigenze operative; la revisione dei parcheggi a pagamento, tema da tempo al centro delle richieste degli operatori.

E ancora, il ripristino controllato della circolazione in via F.lli De Mattia, attualmente soggetta a limitazioni; la riattivazione della circolazione in salita Portici, con l’assegnazione di dieci posti auto a tempo in piazza Vittorio Emanuele e in ultimo la comunicazione ai proprietari di locali commerciali per incentivare una riduzione dei canoni di locazione.

Leggi anche:

Vallo della Lucania: riapre il palazzetto dello sport

L’obiettivo è avviare un percorso condiviso che possa tradursi in misure efficaci, in un momento in cui molti operatori segnalano difficoltà crescenti e chiedono interventi immediati per evitare ulteriori ricadute sul centro urbano.

Condividi questo articolo
Nessun commento