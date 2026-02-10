Vallo della Lucania, Confesercenti sollecita il Comune: “Interventi immediati per salvare il commercio”

Il futuro del commercio cittadino torna a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico. A Vallo della Lucania, la Confesercenti territoriale Commercianti & Artigiani ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco Antonio Sansone e all’amministrazione comunale con una richiesta formale di intervento urgente. La lettera raccoglie le istanze di numerosi operatori economici locali e sollecita l’apertura di un confronto istituzionale immediato.

Le richieste

L’associazione chiede la convocazione di un incontro e l’istituzione di un tavolo tecnico dedicato a individuare misure concrete per sostenere un settore che, secondo i commercianti, necessita di risposte rapide. Sul tavolo, una serie di interventi ritenuti prioritari per alleviare il peso economico sulle attività come la riduzione delle imposte comunali, in particolare TARI e Canone Unico Patrimoniale, che comprendono anche gli oneri per suolo pubblico e pubblicità; la concessione gratuita di dehors coperti per ristoranti, bar e attività ricettive, ove possibile, la rimodulazione e ampliamento delle aree di carico e scarico, considerate insufficienti rispetto alle esigenze operative; la revisione dei parcheggi a pagamento, tema da tempo al centro delle richieste degli operatori.

E ancora, il ripristino controllato della circolazione in via F.lli De Mattia, attualmente soggetta a limitazioni; la riattivazione della circolazione in salita Portici, con l’assegnazione di dieci posti auto a tempo in piazza Vittorio Emanuele e in ultimo la comunicazione ai proprietari di locali commerciali per incentivare una riduzione dei canoni di locazione.

L’obiettivo è avviare un percorso condiviso che possa tradursi in misure efficaci, in un momento in cui molti operatori segnalano difficoltà crescenti e chiedono interventi immediati per evitare ulteriori ricadute sul centro urbano.