Vacanze in Cilento per Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar

Silvia Mezzanotte, la ex cantante dei Matia Bazar, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax nella suggestiva cornice di Paestum insieme al suo neo-marito Massimiliano Bucca. La coppia si è appena unita in matrimonio, e questo viaggio rappresenta una tappa della loro dolce luna di miele. Paestum offre uno scenario perfetto per una vacanza all’insegna della cultura e della bellezza naturale. Silvia e Massimiliano hanno scelto di tornare in questa affascinante località dove già in passato l’artista è stata ospite.

Un Legame Profondo con la Famiglia Capo

La cantante, da tempo amica della famiglia Capo, ha trascorso del tempo nella loro azienda, Terre di Paestum, quasi ogni anno. Nonostante la vicinanza delle sue nozze, Silvia Mezzanotte ha voluto mantenere viva questa tradizione e partecipare all’occasione speciale rappresentata dal compleanno di Angelo, figlio di Lucio Capo e Gabriella.

Un’Artista Generosa e Vicina ai Fan

Durante la sua visita, Silvia Mezzanotte è stata vista anche ad Agropoli e nei comuni limitrofi e riconosciuta da alcuni fan che non hanno esitato a fermarla. Con la sua consueta gentilezza, l‘artista ha regalato loro foto e autografi, dimostrando quanto tenga ai suoi sostenitori e quanto sia grata per il loro affetto.