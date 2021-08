Gigi D’Alessio in vacanza nel Cilento: ieri tappa anche ad Agropoli

Il Cilento, in queste calde giornate d’estate, è sempre di più la meta preferita per tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si godono le bellezze naturali che fanno da cornice al meritato relax.

E’ il caso del noto cantautore Gigi D’Alessio. Nei giorni scorsi, è arrivato nel porto di Camerota e di Acciaroli, godendosi il mare cristallino, la tranquillità e i panorami mozzafiato.

L’arrivo, a sorpresa, di Gigi D’Alessio ad Agropoli

A bordo del suo Yacht Anne Marie, si è concesso qualche ora di relax circondato da sguardi curiosi e da fan che, saputo della sua presenza nel porto, sono accorsi numerosi per autografi e qualche selfie. Ieri sera, poi, la sorpresa anche per Agropoli, il cantautore, infatti, è arrivato in città attraccando al Porto e passeggiando per le vie del centro, intrattenendosi con i tanti che, increduli, lo hanno riconosciuto e fermato per scambiare qualche chiacchiera.

In serata si è poi trattenuto a cena presso una nota e nuovissima struttura della città, regalando a tutti sorrisi e foto.

Il cantautore napoletano innamorato, da sempre, del Cilento

Gigi D’Alessio, è un assiduo visitatore del Cilento, lo aveva già scelto come meta delle sue vacanze, qualche anno fa, quando sempre con la sua imbarcazione, aveva fatto tappa a Marina di Camerota, a testimonianza che, la pace e le bellezze naturalistiche che compongono il Cilento, sono apprezzate sempre di più.