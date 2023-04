Turismo crocieristico a Salerno: 3 navi in arrivo. Saranno 70 nel corso dell’anno gli approdi

Tre navi da crociera faranno tappa a Salerno questa settimana: la Costa Fortuna, la Mein Schiff 6 e l’Arcadia. La Costa Fortuna, di proprietà della compagnia Costa Crociere, arriverà il 17 aprile e attraccherà per la prima volta al Molo Manfredi, una banchina completamente attrezzata e operativa presso la Stazione Marittima Zaha Hadid.

Costa Crociere sceglie Salerno

La nave partirà poi in serata alla volta di Istanbul, Smirne, Atene, Creta, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Se le condizioni climatiche lo permetteranno, la Costa Fortuna verrà salutata con una cerimonia organizzata dal personale della Stazione Marittima.

Il Molo Manfredi sarà pronto ad accogliere altre due grandi navi da crociera prima della fine della settimana. Il 20 aprile arriverà la Mein Schiff 6 alla Stazione Marittima Zaha Hadid, mentre domenica toccherà all’Arcadia. Sarà un’opportunità per Salerno di ospitare numerose persone e far conoscere loro la città e i suoi tesori.

Il turismo crocieristico

Sono settanta gli approdi della navi da crociera nel calendario accosti della stagione. Un calendario fluido e in continuo aggiornamento. Nove mesi di approdi: da aprile a dicembre, la prima nave è arrivata l’8 aprile scorso, l’ultima il 6 dicembre. Una lunga scia che passa dai 348 metri di lunghezza della “Odissey of the Seas” fino ai 59 della “Artemis”.