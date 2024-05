The Guardian incorona Castellabate: è nella top10 delle località balneari europee

Castellabate è tra le dieci migliori località balneari d’Europa. Lo dice The Guardian nella sua versione online. Il quotidiano britannico elogia il comune di Benvenuti al Sud e la costiera cilentana per la tranquillità, il paesaggio pittoresco, le spiagge incontaminate, ma anche le aree verdi e i sentieri che si immergono nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La descrizione de The Guardian

Un mondo lontano dal trambusto della vicina Costiera Amalfitana, la costa del Cilento è costellata di piccole città di mare dove palazzi sbiaditi e case di pescatori si affacciano su spiagge incontaminate. Santa Maria è proprio un posto così: i pescherecci tornano la mattina presto per rifornire i ristoranti della città, mentre i pescatori riparano le reti sulle spiagge con bandiera blu. Le giornate possono essere trascorse oziando sulla sabbia o seguendo sentieri escursionistici nel Parco Nazionale del Cilento, con i vicini siti archeologici di Paestum e Velia una grande attrazione per gli appassionati di storia. Annabelle Thorpe – giornalista The Guardian

Castellabate è tra le più belle località europee insieme ad Assos, in Grecia, Akyaka e Göltürkbükü, in Turchia, Sebenico e Cavtat in Croazia, La Flotte en Ré e Concarneau in Francia, Fornells e Llafranc in Spagna.

Un nuovo riconoscimento per Castellabate

Già in passato la stampa internazionale ha suggerito Castellabate come meta di vacanze ideale per coloro che amano le località marinare lontano dal caos che solitamente caratterizza le più ambite mete costiere.