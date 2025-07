Trentinara: centro polifunzionale rimesso a nuovo. Diversi i lavori pubblici in corso

Sono tanti i lavori pubblici in corso nel Comune di Trentinara che continua il suo percorso di crescita e sviluppo del territorio.

I lavori

Solo pochi giorni fa sono stati ultimati i lavori di manutenzione che hanno interessato il centro polifunzionale di Piazza dei Martiri e degli Eroi, ma anche il Santuario Diocesano della Madonna di Loreto è stato interessato da lavori di messa in sicurezza dell’intera area e in via Roma la “Fontana dei due cannoli” è stata restaurata.

Attenzione massima, dunque, verso il potenziamento e la cura del paese, a fare il punto, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco, Rosario Carione.